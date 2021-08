Tortu su Fb: «Non svegliateci, siamo in cima al mondo». Mauri, presidente Fidal Lombardia: «Ringraziare gli allenatori che lavorano nelle periferie» «Questa è la vittoria del territorio -continua Mauri- di tutta l’atletica, è la punta di un iceberg che, solo in Lombardia, conta 570 società, 40 mila tesserati in epoca pandemica, circa 80 “azzurrini” under 19 e under 23»

Per il presidente di Fidal Lombardia Gianni Mauri quella di Tortu e della staffetta 4x100 «è una vittoria per tutto lo sport italiano – queste le sue parole -. Ovviamente da lombardo e da brianzolo la mia gioia è immensa. Tre quarti della staffetta azzurra è lombarda, ma una vittoria per il nostro Paese. Questo è il risultato non degli ultimi mesi ma di otto, dieci anni: campioni così non nascono all’improvviso. Dobbiamo ringraziare gli allenatori che lavorano nelle periferie come professionisti ma sono pagati come amatori, i dirigenti delle società sportive, tutti i comitati. Questa è la vittoria del territorio, di tutta l’atletica, è la punta di un iceberg che, solo in Lombardia, conta 570 società, 40 mila tesserati in epoca pandemica, circa 80 “azzurrini” under 19 e under 23. Queste Olimpiadi sono qualcosa di straordinario per tutti noi. Come dirigenti abbiamo il compito di valorizzare questo momento».

Intanto Tortu commenta sulla sua pagina facebook .«Non svegliateci più siamo in cima al mondo»

