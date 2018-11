Torna il sabato della Colletta alimentare: fai la spesa anche per chi ha più bisogno Sabato 24 novembre appuntamento con la raccolta straordinaria di cibo promossa dal Banco Alimentare. I volontari saranno davanti ai supermercati e ti inviteranno ad acquistare alimenti per i più poveri, aiutati dalle rete di caritative e associazioni. In Brianza lo scorso anno sono state aiutate oltre 17mila persone.

Più di 17mila persone. Tanti sono gli assistiti da associazioni, caritative e altre realtà che ricevono cibo dalla rete del Banco alimentare della Lombardia, Danilo Fossati, che ha il suo quartier generale a Muggiò. Una macchina di solidarietà che deve funzionare per tutto l’anno, in ogni sua parte, per non fermare la distribuzione degli aiuti ai più bisognosi. E per dare nuova “benzina” a questa macchina, la Colletta alimentare resta ogni anno un momento fondamentale. La raccolta straordinaria di cibo si svolgerà in tutta Italia sabato 24 novembre.

Del resto la ripresa economica si è affacciata, ma sono ancora troppe le persone in difficoltà faticano a riprendersi. Questo è quello che emerge dall’analisi dell’ultimo anno. Nel 2017 sono state 209.404 le persone assistite dall’associazione Banco alimentare lombardo attraverso la rete di strutture caritative con cui collabora, a cui sono state distribuite 18.711 tonnellate di cibo. Nel 2017 il Banco ha registrato un incremento dei prodotti salvati dallo spreco, quasi doppio rispetto al 2012. Le 10.887 tonnellate di eccedenze (prodotti perfettamente edibili non più commercializzabili) recuperate dalla filiera agroalimentare, dalle produzioni agricole, dall’industria, dalla grande distribuzione organizzata e dalla ristorazione collettiva rappresentano il 58% del totale degli alimenti distribuiti dall’associazione.

Non solo cibo, però per la onlus dedicata a Danilo Fossati, che entra in gioco anche come partner delle strutture caritative per sviluppare percorsi di contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale, giocando anche un ruolo attivo nel favorire il reinserimento nella società delle persone in difficoltà, spesso emarginate. E un ruolo attivo, sabato 24, in questa rete di aiuti, potranno giocarlo tutti coloro che nel fare la propria spesa, in moltissimi supermercati e punti vendita di Monza e della Brianza, vorranno acquistare anche prodotti da consegnare ai tantissimi volontari che saranno presenti all’ingresso dei negozi.

La Giornata nazionale della Colletta Alimentare si svolge ogni anno dal lontano 1997, nell’ultimo sabato di novembre. L’anno scorso sono state raccolte 8.500 tonnellate di alimenti. Le donazioni di alimenti con la Colletta andranno a integrare quanto l’associazione Banco della Lombardia recupera già grazie alla sua attività quotidiana, combattendo lo spreco di cibo. I volontari (tante le realtà associative coinvolte nelle giornata) distribuiranno ai consumatori sacchetti vuoti, con l’invito a riempirli con riso, alimenti per l’infanzia, sughi e pelati, biscotti, tonno in scatola, legumi, olio d’oliva, ma anche omogeneizzati e carne in scatola. Ciascuno potrà donare quello che desidera, tra questi alimenti.

