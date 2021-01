Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Torna il Pink Network: dieci appuntamenti gratis e online per le donne

Ha preso il via il nuovo ciclo di incontri promosso da Monza pink network, la rete nata dalla collaborazione tra le associazioni femminili del Tavolo delle pari opportunità del Comune di Monza. Dieci gli appuntamenti gratuiti e online in calendario fino alla fine di marzo, per altrettanti appuntamenti dedicati al mondo del lavoro, della cura alla persona e del vivere green.

L’incontro di apertura è stato dedicato all’anti dieta. Si continuerà il 2 febbraio con le indicazioni su come stilare un preventivo e ancora il 9 febbraio con “Alla scoperta dei segreti del lievito”. E poi ancora la partita Iva (17 febbraio), le basi di Seo (23 febbraio), ecosostenibilità e lotta allo spreco di successo (2 marzo), gli elementi giusti per tutelarsi (9 marzo), “Leadership e genitori” (16 marzo), viaggi a piedi nelle isole d’Italia (25 marzo) e “Work – life balance” (30 marzo).

L’intero progetto con il calendario completo di tutti gli appuntamenti è disponibile su thepinknetwork.it o sul gruppo Facebook Monza pink network.

