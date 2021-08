Torna a Briosco (e in presenza) la “Sagra del pesce” Si terrà in presenza l’edizione 2021 della “Sagra del pesce” di Briosco.

Torna, in presenza, la “Sagra del pesce” di Briosco. Si inizia domani, venerdì 27 agosto, alle 19 con la 38esima edizione. Le cucine saranno aperte il 27,28 e 29 agosto e il 3,4 e 5 settembre. Per accedere all’area della sagra sarà richiesto il green pass. La festa si terrà negli spazi aperti dell’oratorio, in caso di maltempo sarà garantito il servizio d’asporto. L’ingresso avverrà solo dal cancello di via Puccini, il portone di via beato Angelico servirà unicamente come punto di uscita.

