Giussano incidente tir guard rail via Furlanelli

Tir sbaglia manovra, strappa metri di guard rail e si incastra: vigili del fuoco in via Furlanelli a Giussano - FOTO Singolare incidente nella tarda mattinata di giovedì 22 luglio in via Furlanelli a Giussano (chiusa in entrambe le direzioni): l’autista di un tir ha agganciato il guard rail affrontando la curva e l’ha praticamente strappato, finendo con la protezione incastrata tra le ruote.

Un incidente che ha portato sul posto i vigili del fuoco di Seregno, l’autogru da Milano, la polizia locale di Giussano e Verano Brianza, una squadra Anas.

Giussano incidente tir guard rail via Furlanelli

Lunghe le operazioni per liberare il tir e la strada. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo con cesoie e divaricatore per tagliare il guard rail danneggiato, ma per togliere la parte incastrata sotto il mezzo l’unico modo individuato è stato ricorrere al sollevamento del rimorchio.

Il tir ha anche uno penumatico danneggiato.

Giussano incidente tir guard rail via Furlanelli

