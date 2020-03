Tetto in fiamme a Seregno, i vigili del fuoco intervengono con quattro mezzi Fiamme a Seregno venerdì 27 marzo in via Lambro, l’abitazione è inagibile. Non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco di Seregno, Desio e Carate Brianza.

Dispiegamento di uomini e mezzi del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza venerdì 27 marzo, attorno alle 8.30, a Seregno, in via Lambro, per un incendio tetto che ha interessato una abitazione. Sul posto è intervenuto personale di Seregno con l’autopompa, di Desio con l’autoscala, i volontari di Seregno, con il carro ventilazione, e i volontari di Carate con il carro soccorso. L’abitazione è inagibile. Non si segnalano feriti.

