Teriscaldamento a Monza, da metà settembre cantieri in via Don Minzoni e in zona via San Gottardo Da metà settembre in arrivo due nuovi cantieri nell’ambito dei lavori per estendere la rete di teleriscaldamento a Monza gestita dal gruppo Acsm Agam.

Proseguono i lavori per estendere la rete di teleriscaldamento a Monza gestita dal gruppo Acsm Agam. In calendario nelle prossime settimane due interventi in diverse zone della città. Il primo, che prenderà il via nella seconda metà di settembre, è finalizzato a portare la rete fino a via don Minzoni, per dare l’opportunità di allacciarsi ad altre utenze. Le operazioni, salvo condizioni meteo avverse ed eventuali imprevisti in corso d’opera, saranno completate entro la fine del mese. Per ridurre al minimo i disagi sulla viabilità e per consentire una corretta esecuzione dei lavori, la circolazione verrà regolamentata con modifiche viabilistiche secondo le prescrizioni rilasciate dai competenti uffici comunali.

Altri lavori riguardano l’ampliamento della rete in zona centro che interesserà l’area nei pressi di via San Gottardo, dove è già stata effettuata la posa. I lavori interesseranno la stessa via San Gottardo dall’incrocio con via Oslavia fino all’intersezione con via Sempione. Anche in questo caso le opere partiranno dalla metà di settembre e dovrebbero terminare entro metà ottobre. Anche in questo caso la viabilità sarà regolamentata secondo le indicazioni dell’ente locale.

