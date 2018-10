Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Attilio Pozzi)

Un supermercato U2 (Foto by Attilio Pozzi)

Tentò di rapinare l’U2 di Sovico, arrestato dopo due mesi I carabinieri della stazione di Biassono hanno arrestato giovedì mattina 25 ottobre un 68enne della provincia di Foggia e domiciliato a Sesto San Giovanni: sarebbe l’autore di una tentata rapina avvenuta lo scorso agosto nel supermercato U2 di via Don Ettore Cazzaniga, a Sovico.

I militari sono riusciti a risalire al presunto autore, colpito da una ordinanza di custodia emessa dall’ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, grazie alle immagini di videosorveglianza del supermercato. Il 68enne sarebbe stato riconosciuto come il soggetto che, il 14 agosto scorso, armato di un taglierino, era entrato nel supermercato e, raggiunte le casse, aveva cercato di impossessarsi dell’incasso. Un tentativo fallito grazie alla pronta reazione di un dipendente che l’aveva messo in fuga.

L’uomo, nullafacente e già noto per reati contro il patrimonio, come disposto dalla autorità giudiziaria è stato tradotto nella propria abitazione dove è ristretto agli arresti domiciliari.

