Tenta un furto da “Cartolandia” in via Pesa del lino a Monza: la Polizia ha arrestato ladro di Busnago È stato fermato e arrestato mentre stava tentando di compiere un furto in una cartoleria di Monza. È dunque finito in manette il ladro, italiano di 45 anni, che nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 agosto, è stato colto in flagranza di reato mentre stava tentando di compiere un furto all’interno della cartoleria “Cartolandia” in via Pesa del lino a Monza.

È stato fermato e arrestato mentre stava tentando di compiere un furto in una cartoleria di Monza. È dunque finito in manette il ladro, italiano di 45 anni, che nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 agosto, è stato colto in flagranza di reato mentre stava tentando di compiere un furto all’interno della cartoleria “Cartolandia” in via Pesa del lino a Monza. Gli uomini della Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti in maniera sistematica e intensa durante il mese di agosto, nel corso di un giro di perlustrazione della zona di via Bergamo/via Lecco, hanno notato la saracinesce dell’esercizio commerciale, in via Pesa del lino, parzialmente alzata. Poco distante hanno notato anche una bicicletta appoggiata al muro dell’edificio. I poliziotti sono entrati nel negozio dove hanno sorpreso il malvivente che aveva già arraffato alcuni oggetti. Il ladro, vistosi scoperto, ha subito ammesso le proprie responsabilità e cioè che aveva forzato la saracinesca del negozio per commettere il furto. L’uomo, un incensurato residente a Busnago ma di fatto domiciliato nel quartiere San Rocco di Monza, è stato subito arrestato. Immediata è partita anche la telefonata al proprietario del negozio, invitato a presentarsi sul posto per la riconsegna della refurtiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA