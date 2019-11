Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Tenta di rapinare un uomo e prende l’auto a sprangate: arrestato un cittadino nigeriano I carabinieri del radiomobile di Vimercate e della stazione di Agrate hanno arrestato un 24enne di origine nigeriana che ha cercato di rapinare un connazionale minacciandolo con una spranga in strada.

Aveva iniziato a prendere a sprangate l’auto di un altro uomo con un solo obiettivo: farsi consegnare il suo portafogli. Così un uomo di origine nigeriana è finito in carcere con l’accusa di tentata rapina aggravata, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è successo nel Vimercatese, nel primo pomeriggio di venerdì primo novembre, quando i carabinieri del radiomobile e quelli della stazione di Agrate sono intervenuti per bloccare l’aggressore: l’uomo, 24 anni, era armato di un tondino di ferro lungo circa un metro e con questo minacciava in strada un connazionale intimandogli di consegnare i soldi che aveva con lui. Per rendere più credibili le minacce, il cittadino nigeriano aveva iniziato a colpire con violenza l’auto dell’altro a sprangate.

I quattro militari sono riusciti a bloccare rapidamente l’aggressore, che ha cercato di sottrarsi facendo resistenza, inutilmente: immobilizzato, è stato arrestato e trasferito alla casa circondariale di Monza.

