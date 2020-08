Temporale tra Giussano e Seregno: strade allagate e disagi. Galleria a mollo: sulla Statale 36 provvisoriamente chiuso il raccordo Valsassina - FOTO Violento acquazzone nella mattinata di domenica 30 agosto con i vigili del fuoco e la protezione civile impegnati a far fronte alle strade allagate. Disagi a Verano Brianza e Carate per una cascata d’acqua e fango mentre a Seregno due auto sono rimaste intrappolate sotto un ponte allagato in via allo Stadio.

Vigili del fuoco e Protezione civile impegnati nella tarda mattinata di domenica 30 agosto per fronteggiare l’ennesimo violento temporale che ha interessato i comuni di Giussano, Seregno, Verano Brianza e Carate Brianza. A Giussano si è allagata via Milano dove, a causa delle piogge copiose, è saltato un collettore di raccolta dell’acqua piovana con disagi alla circolazione. Segnalati problemi anche a Veduggio, in via Magenta, temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei vigili del fuoco, e Renate con alberi e rami caduti per il forte vento.

Allagamenti tra Verano e Carate

(Foto by Edoardo Terraneo)

Consuete conseguenze - una cascata di acqua e fango in discesa dal parco delle Fontanelle - anche a Verano Brianza e Carate, mentre a Seregno due auto sono rimaste in panne sotto un ponte allagato, in via allo Stadio e tre occupanti, molto scossi, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e sottoposti sul posto ad accertamenti del personale paramedico. A Lissone, infine, ancora i vigili del fuoco sono intervenuti in via Caravaggio, temporaneamente chiusa, per la rimozione di una lamiera pericolante dal tetto di una palazzina.

Sempre a causa del maltempo della mattinata Anas ha annunciato che la statale 36 “Raccordo Lecco Valsassina” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal km 0 al km 9,015. L’interdizione si è resa necessaria per l’allagamento della galleria Valsassina, al km 1, nel territorio comunale di Lecco, a seguito delle forti piogge che hanno interessato la regione nelle scorse ore. La viabilità per Lecco è temporaneamente indirizzata sulla provinciale 62. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Allagamenti a Seregno

(Foto by Edoardo Terraneo)

