Telefono Azzurro e associazione “Carla Crippa” insieme contro gli abusi e il disagio minorili

L’iniziativa di sensibilizzazione contro gli abusi ed il disagio minorili “Fiori d’Azzurro”, promossa da Telefono Azzurro, sbarcherà domenica 25 aprile a Seregno, grazie alla disponibilità operativa dei volontari dell’associazione “Carla Crippa”, realtà locale che è intitolata a Carla Crippa, missionaria laica scomparsa nel 1994, dopo aver speso l’ultima parte della sua vita a favore delle fasce meno fortunate della popolazione della Bolivia, e che nella piccola nazionale sudamericana porta avanti ormai da quasi 26 anni progetti di solidarietà, rivolti in particolare a bambini ed adolescenti, anche se non in maniera esclusiva. Tra le 9 e le 12,30, così, in piazza Concordia, sarà allestito un banchetto, dove sarà possibile ricevere materiale informativo ed una piantina di Calancola ed effettuare donazioni. Complessivamente, nel weekend gli spazi coinvolti in Italia saranno in tutto 1.700. «L’anno scorso -spiega Claudia Farina, presidente dell’Associazione Carla Crippa- l’appuntamento fu annullato a causa della pandemia. Stavolta, invece, Telefono Azzurro ci ha chiesto una mano per riuscire ad organizzarlo e siamo stati felici di rispondere positivamente, tanto più che, con l’emergenza sanitaria, le problematiche ed i bisogni dei giovani sono purtroppo aumentati». Nel corso della mattinata, i volontari saranno riconoscibili anche grazie alle pettorine azzurre che indosseranno.

