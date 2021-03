Teatro ma non solo, tutta Bellusco dice addio al grande Antonio Menichetti Storico fondatore e volto della Filodrammatica Don Giorgio Colombo, attore, regista e autore di numerose opere teatrali, in dialetto milanese, Menichetti si è spento nella giornata di venerdì, all’età di 73 anni- Il ricordo degli amici e dell’ex sindaco Invernizzi.

L’intera comunità di Bellusco piange la scomparsa di Antonio Menichetti, storico fondatore e volto della Filodrammatica Don Giorgio Colombo. Attore, regista e autore di numerose opere teatrali, in dialetto milanese, Menichetti si è spento nella giornata di venerdì, all’età di 73 anni.

«Oggi è una giornata davvero triste per tutti noi. Antonio, il nostro grande amico, regista e compagno di tanti momenti, come direbbe lui, è tornato alla Casa del Padre - il saluto della compagnia teatrale da lui fondata -. Antonio ha sempre rappresentato l’anima di questa Compagnia non solo per il suo amore del teatro, della recitazione e del nostro caro dialetto milanese, di cui era fine e profondo conoscitore, ma anche e soprattutto per le sue qualità umane che ne hanno fatto un imprescindibile punto di riferimento in tutti questi anni, facendo amare a tanti la polvere del palcoscenico, respirata insieme nei teatri in giro per la Lombardia e oltre».

Antonio Menichetti (foto da Facebook)

(Foto by Marco Testa)

«La soddisfazione del pubblico è sempre stata centrale per la nostra Compagnia ed è l’insegnamento che Antonio ha sempre generosamente trasmesso a tutti noi, insieme all’amore per il teatro, alla cultura del lavoro e dell’attenzione al dettaglio, nonchè alle sue intuizioni da vero fuoriclasse - proseguono gli amici - Salutiamo anche e soprattutto un vero amico e una persona davvero speciale con il quale abbiamo condiviso tantissimi momenti che ciascuno di noi porta e porterà sempre nel cuore, nella speranza di poter tornare presto su quel palcoscenico a lui tanto caro, sapendo che sarà sempre lì con noi».

Anche Roberto Invernizzi, ex sindaco e attuale presidente del consiglio comunale, ha ricordato Menichetti con un lungo post pubblicato sulla propria pagina Facebook: «Antonio era tutto. In tanti lo ricordano per il suo amore per il teatro, per le rappresentazioni con la Filodrammatica Don Giorgio Colombo di cui era stato fondatore, attore, regista, animatore. Di cui era stato l’anima. Aveva portato a Bellusco compagnie provenienti da diverse regioni italiane, rappresentazioni di autori importanti. Aveva, per quello che poteva e sapeva, portato cultura e passione. Ma Antonio era tante cose ancora. Era quello che quando lo incontravi sapevi che sarebbe finita con una battuta fulminante ed una risata, ma che in mezzo si sarebbe parlato di cose importanti che riguardavano la comunità, iniziative da mettere in piedi, qualche rimbrotto per qualcosa che non avevo fatto o avrei dovuto fare meglio. Ed i suoi racconti di una Bellusco di qualche anno fa, i rossi ed i bianchi che potevano essere indifferentemente schieramenti politici o, più sovente, i colori del vino con cui fare festa. Mi colpiva, allo stesso modo, la sua serietà nei momenti istituzionali o nei confronti che riguardavano la vita amministrativa del Paese. Preparazione, commenti mai banali, mai di parte ma con la consapevolezza di chi vuole testimoniare i propri valori».

