Teatro, arte e musica nel parco di villa Filippini a Besana nel prossimo fine settimana Il prossimo fine settimana, nel parco di villa Filippini a Besana in Brianza ci saranno tanti eventi: teatro, arte e musica.

Nel parco e nella serra di villa Filippini continua “DomenicArte”, la carrellata di appuntamenti culturali organizzata dall’amministrazione comunale in stretta sinergia con la Pro Loco di Besana. Il prossimo sarà un fine settimana fitto di eventi da non perdere. Il primo appuntamento del weekend è in programma sabato 17 luglio alle ore 18.30, quando nel parco di villa Filippini andrà in scena lo spettacolo teatrale “7 contro Tebe” da Eschilo della compagnia “i Sacchi di Sabbia”. L’ingresso del parco per lo spettacolo, a cui si accederà solo previa prenotazione, sarà quello di via Dante Alighieri in prossimità della sera. L’iniziativa avrà poi la sua massima espressione il 18 luglio, quando decine di pittori esporranno le loro opere “en plein air”. La giornata di domenica sarà all’insegna non solo dell’arte, ma anche della musica a cura dell’Associazione Musicale Santa Cecilia di Besana in Brianza.

