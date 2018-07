Tavolo Provincia-Regione per la Milano-Meda: «Impegno su risorse per la sicurezza» Il futuro della Milano-Meda in un incontro che ha riunito la Provincia di Monza e Brianza e Regione Lombardia. Il primo risultato è un importante stanziamento per interventi di sicurezza nel 2019 su asfalti, guard rail e interventi urgenti sui ponti.

Martedì mattina al Pirellone a Milano si sono seduti intorno a un tavolo Gigi Ponti, consigliere regionale del Pd (ex presidente della Provincia e ex sindaco di Cesano Maderno), Andrea Monti, consigliere regionale della Lega, Roberto Invernizzi, presidente della Provincia di Monza e Brianza, e Claudia Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti

“Abbiamo fatto chiarezza rispetto alle risorse per la rimessa in pristino della sicurezza e per migliorare la viabilità – fa sapere Gigi Ponti – L’impegno dell’assessore è stato di stanziare da subito un milione 200mila euro per i 4 ponti che sono più in difficoltà e ha assicurato che metterà a disposizione a brevissimo un milione 600mila euro per gli interventi sugli asfalti, i guard rail e necessità analoghe, da realizzare nel 2019”.

Inoltre, è stata decisa l’istituzione di un tavolo, prima dell’estate, per definire il contenuto e il costo dei lavori per la messa in sicurezza dell’arteria nelle more del progetto di Pedemontana.

“Come consigliere esprimo soddisfazione rispetto alla disponibilità data – commenta Andrea Monti – Dal canto nostro, assicuro un costante impegno a monitorare e sollecitare la Regione affinché questa infrastruttura, sulla quale viaggiano flussi di traffico tra i più importanti della Lombardia, abbia una sicurezza e un decoro adeguati alla sua funzione”.

