Tavola rotonda della Cgil di Monza per parlare di idrogeno

Una tavola rotonda virtuale in diretta streaming per parlare di idrogeno: “Una nuova energia a portata di mano”. A proporla è la Cgil di Monza e Brianza giovedì 11 febbraio alle 15 sulla propria pagina Facebook e sul proprio canale YouTube . Il segretario Cgil brianzolo Giulio Fossati dialogherà con alcune personalità competenti nel campo dell’innovazione: il professor Stefano Campanari del Politecnico di Milano, Pietro Petruzza, ricercatore rsu Cgil St Microelectronics, Antonio Valenza, membro del comitato esecutivo rsu Cgil Snam Milano, Sara Tripodi, segretaria generale Filt Cgil Monza Brianza, Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di BrianzAcque, Emilio Miceli, segretario Cgil nazionale.

«Decarbonizzazione, efficienza e sicurezza energetica sono le parole d’ordine per la soluzione dell’emergenza climatica - afferma Fossati -. Le emissioni di Co2 rappresentano la prima causa che rende necessario un radicale cambiamento del nostro modello sociale e del modello industriale. Abbiamo l’opportunità industriale e l’obbligo morale di dirigerci a veloci passi verso la neutralità climatica costruendo modelli di sviluppo compatibili con l’ambiente, attraverso un modello circolare ad emissioni zero». Una tematica che diventa ancora più attuale in vista dei finanziamenti europei. «Il piano di ripresa e resilienza nazionale finanziato dal Piano Next Generation EU, mettono a disposizione del nostro paese ingenti investimenti pubblici europei per raggiungere questo traguardo - conclude il segretario della Cgil di Monza e Brianza –. Investimenti che insieme alla digitalizzazione e alla riorganizzazione del sistema di welfare pubblico possono seriamente rappresentare la quarta rivoluzione industriale. E proprio l’idrogeno è una delle tecnologie al centro dell’attenzione».

