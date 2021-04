Tamponi rapidi gratuiti per gli studenti 14-19 anni: il link e la guida per prenotarli Gli studenti lombardi, nella fascia d’età tra i 14 e i 19 anni, avranno la possibilità di effettuare due tamponi rapidi gratuiti ogni mese: ecco la guida, e il link corretto, per effettuare la prenotazione.

Il messaggio, definito «fuorviante» da Regione Lombardia, ha circolato per un giorno intero nelle chat di studenti e genitori lombardi. Che cosa diceva? Conteneva informazioni non del tutto complete circa l’attività di screening che interesserà i ragazzi al loro rientro in classe a partire da lunedì 26 aprile. Gli studenti dai 14 ai 19 anni che frequentano le scuole superiori, infatti, hanno diritto a due tamponi antigenici gratis al mese per individuare la positività al Covid, anche nelle farmacie, ma solo se la loro scuola ha aderito al testing e solo nelle farmacie che partecipano al programma. La direzione generale Welfare di Regione Lombardia ha precisato ufficialmente, in una nota, che “in attuazione della delibera 4319 dello scorso mese di febbraio, il servizio di prenotazione del tampone antigenico Covid-19 è disponibile per i ragazzi che frequentano le scuole che hanno aderito all’offerta, purché asintomatici”.

La procedura per effettuare il test in farmacia è molto semplice. Basta collegarsi al sito https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ che rimanda alla stessa schermata di Regione Lombardia dove è anche possibile prenotare visite ed esami . Al centro dello schermo si trova l’opzione dedicata al tampone antigenico, che permette di prenotare il servizio alle fasce di età dai 14 ai 19 anni, oltre che al personale scolastico. Una volta premuta l’opzione, il sistema chiede la compilazione e l’inserimento dei dati anagrafici (fra cui codice fiscale, tessera sanitaria, indirizzo mail). L’utente ha la possibilità di scegliere l’opzione relativa al giorno e alla farmacia dove intende recarsi per effettuare il test rapido gratuito. A quel punto si potrà andare direttamente all’appuntamento dal proprio farmacista per eseguire l’esame, che richiede veramente pochi minuti. Il test antigenico consiste in un tampone naso-faringeo che, a differenza del tampone molecolare, riscontra la presenza di proteine virali (antigeni) e pertanto consente tempi di risposta molto brevi.

“In caso di positività al test antigenico rapido - ha puntualizzato ancora Regione Lombardia - è necessario sottoporsi al test molecolare e se confermata la positività il soggetto viene identificato come nuovo caso Covid-19 positivo e applicate le indicazioni di isolamento e ai suoi contatti stretti le indicazioni di quarantena».

