Tamponi a Vimercate, un positivo (su 80) dopo la festa per la vittoria degli Europei. Orario ridotto per l’hub vaccini all’ex Esselunga Ottanta tamponi fatti, un positivo: è questo il bilancio del pomeriggio di tamponi gratuiti organizzato da Avps in piazza a Vimercate. Intanto l’hub vaccinale all’ex Esselunga accorcerà gli orari di apertura per il periodo estivo.

È stato rilevato un solo caso di positività al Covid sugli 80 tamponi rapidi somministrati gratuitamente venerdì pomeriggio 16 luglio dall’Avps in piazza Marconi a Vimercate. Questa iniziativa, nata per controllare le persone che domenica scorsa hanno festeggiato per le strade di Vimercate la vittoria degli Europei di calcio da parte della nazionale azzurra, è stata promossa in collaborazione con i medici di medicina generale, le farmacie comunali e la protezione civile di Vimercate. Per l’occasione il videomessaggio settimanale del sindaco Francesco Sartini è stato registrato nella piazza della città vicina alla stazione dei pullman, proprio davanti al punto tamponi.

Proseguono intanto le vaccinazioni contro il coronavirus nell’ex Esselunga di via Toti e il primo cittadino ha ricordato che «gli ultimi dati parlano solo di due nuovi positivi in città, che porta gli infetti a un totale di 4 unità e nessun decesso nell’ultima settimana. Prosegue la campagna vaccinale e l’hub vimercatese osserverà un orario particolare nel mese di agosto: dal 29 luglio chiusura alle ore 16; nelle settimane dal 9 al 22 agosto rimarrà aperto fino alle 14 e chiuso i sabati e le domeniche».

Intanto Avps dopo questa prima esperienza di somministrazione dei tamponi rapidi sta pensando di replicarlo anche la prossima settimana.

