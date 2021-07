Tamponamento ad Albiate: ha alcol nel sangue cinque volte oltre i limiti, denuncia, ritiro della patente e sequestro dell’auto Nei guai un 58enne del posto che ha tamponato l’auto condotta da un 45enne di Besana, entrambi sono usciti illesi. Sottoposto all’accertamento del tasso alcolemico è risultato positivo per la presenza nel sangue di 2,62 g/l di alcol al termine della seconda prova.

Era al volante con alcol nel sangue oltre 5 volte il limite consentito un automobilista di 58 anni di Albiate, protagonista di un tamponamento con una vettura condotta da un 45enne di Besana. Il sinistro è avvenuto attorno alle 19 di martedì 20 luglio ad Albiate, in via Battisti. Sia il 58enne che il 45enne sono usciti illesi dall’incidente.

I carabinieri della locale Stazione dell’Arma, dopo aver effettuato i rilievi del sinistro, ha sottoposto il 58enne all’accertamento del tasso alcolemico il cui esito è risultato positivo per la presenza nel sangue di 2,62 g/l di alcol al termine della 2^ prova e l’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza e i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo.

