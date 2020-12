Svincolo Monza-Saronno e strada dei Giovi: mezzi pesanti bloccati dal gelo a Limbiate I problemi più pesanti si sono verificati nella mattinata di lunedì 28 dicembre all’altezza dello svincolo con la strada Nazionale dei Giovi, al confine con Bovisio Masciago. In corrispondenza dell’As Hotel, un tir e un altro mezzo pesante sono rimasti bloccati a causa della neve e del ghiaccio sullo svincolo, con problemi per tutta la viabilità.

Oltre tre ore di lavoro nella mattinata di lunedì 27 dicembre per gli agenti della polizia locale di Limbiate per cercare di gestire i problemi viabilistici per la forte nevicata lungo la Monza-Saronno. I problemi più pesanti si sono verificati lungo la direttrice all’altezza dello svincolo con la strada Nazionale dei Giovi. In corrispondenza dell’As Hotel, un tir e un altro mezzo pesante sono rimasti bloccati a causa della neve e del ghiaccio sullo svincolo.

La Monza-Saronno nella mattina di lunedì 27 dicembre

(Foto by Fabio Cavallari)

A Limbiate sono stati diversi gli interventi anche per rami e alberi caduti per il peso della neve: nessun danno a persone o cose,ma problemi segnalati in particolare in via Giotto, via Alleanza e in via Cisnara, per piante cadute sulla carreggiata, in via Oberdan per alcuni rami pericolanti, così come problemi si sono registrati in via 25 aprile, all’altezza dei ponticelli lungo il Garbogera.

