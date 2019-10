Sulbiate, bruciano le stalle del castello: eternit nel tetto, il Comune invita a tenere chiuse le finestre - FOTO FOTO - Un incendio ha divorato le stalle del castello di Sulbiate. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di martedì 22 ottobre in una struttura con eternit nel tetto: il Comune invita a tenere chiuse le finestre.

Un incendio ha divorato le stalle del castello di Sulbiate. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di martedì 22 ottobre, l’allarme è stato lanciato dai residenti nelle vicinanze. I vigili del fuoco, arrivati in posto con tre mezzi, hanno messo in salvo gli animali (delle mucche da riproduzione) e hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri, la polizia locale e il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco per il timore di presenza di eternit nel tetto della struttura bruciata insieme a grossi quantitativi di paglia.

Proprio per questo il Comune alle 16.30 ha diramato un avviso per invitare i sulbiatesi a tenere le finestre chiuse e a evitare di transitare nella zona dell’incendio.

“A seguito dell’incendio divampato nel pomeriggio nei fienili adiacenti il Castello (Via Filanda), che ha interessato coperture con presenza di amianto, si invitano gli abitanti a tenere le finestre chiuse e a non transitare e sostare nella zona adiacente. Sono in corso accertamenti da parte delle autorità, seguiranno ulteriori indicazioni”, si legge nella nota del sindaco Carla della Torre che ha seguito le operazioni di spegnimento al fianco delle forze dell’ordine.

In corso le analisi dei fumi da parte dei vigili del fuoco, in attesa del previsto intervento di Arpa. Le previsioni per una risoluzione dell’evento sono di almeno un paio di giorni, nessuna ipotesi è esclusa sulle possibili cause.

