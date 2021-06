Successo per la Strabesana: premiata l’iscrizione online per fasce orarie, 800 in gara Quasi 800 persone al via della Strabesana: è piaciuta la formula delle iscrizioni online per fasce orarie per evitare assembramenti, tante famiglie al via.

Sono stati circa 800 i corridori che tra sabato 26 e domenica 27 giugno si sono dati appuntamento in via Pozzi a Calò per l’ottava edizione della StraBesana, la corsa a passo libero aperta a tutti organizzata dalla sezione orienteering della Polisportiva Besanese.

“Siamo soddisfatti perché è stata una delle primissime manifestazioni organizzate post Covid e rappresenta un ritorno alla normalità per tutti coloro che partecipano a queste marce non competitive. C’è stata molta partecipazione di famiglie e camminatori senza velleità di tipo agonistico - ha commentato Ivano Benini, responsabile della sezione orienteering - Ha funzionato molto anche la preiscrizione online per evitare raggruppamenti. Le persone si sono iscritte per fascia oraria, così la manifestazione si è svolta nel pieno rispetto delle norme anticontagio. Al termine della marcia la stragrande maggioranza delle persone ha espresso un parere decisamente positivo sull’organizzazione e sul percorso, in gran parte in ombra”.

