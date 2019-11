Successo ad Arcore per il calcio benefico dei medici della Brianza Successo per il primo Trofeo benefico di calcio Monza e Brianza, disputato lunedì allo stadio di Arcore e ideato da Francesco Montaperto e Alberto Penati, presidente dell’Associazione Medici Brianza e Milano.

Quattro le squadre che si sono affrontate su un terreno pesantissimo che ha aggiunto agonismo alla serata. Ha vinto Vitanuova Star Team su Amaf Asst Monza San Gerardo con rigore decisivo firmato proprio da Montaperto, manager Vitanuova e responsabile commerciale dell’Associazione Medici Brianza e Milano.



Grande il successo, alla presenza dell’assessore regionale Martina Cambiaghi e di Mario Alparone, dg dell’Asst di Monza. E di diversi ex calciatori professionisti schierati dalla squadra vincitrice: tra gli altri Fabio Galante ( Livorno, Inter, Genoa ), Andrea Ardito ( Siena, Como ), Peppino Servidio (Lugano), Fabio Gatti. A completare il tabellone i team Asst Monza Ospedale e AMAF, l’Associazione malattie autoimmuni del fegato che ha permesso di accendere i riflettori su questo tipo di patologia e a cui l’evento era dedicato.

«È tutto bellissimo per un evento organizzato in pochissimo tempo a favore dell’ Amaf - associazione malattie autoimmuni del Fegato - ha commentato il dottor Alberto Penati - per sensibilizzare una situazione di estrema importanza ed attualità, per questo va fatto un applauso a Francesco Montaperto, che con la sua estrema passione ha messo in piedi un grande evento. Vanno ringraziate anche tutte le istituzioni locali e regionali che hanno risposto con grande entusiasmo».

L’appuntamento per la seconda edizione del Trofeo è già fissato: nel 2020 si terrà a Biassono.

