Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Su Facebook con la stessa felpa della rapina: un 34enne ai domiciliari a Briosco A ottobre, con il volto coperto e un fucile da caccia, avrebbe colpito un supermercato di Cassago, nel Lecchese. L’indumento è stato ritrovato abbandonato lungo una strada sterrata insieme a sacchetti usati per coprire le targhe dell’auto.

Si trova agli arresti domiciliari a casa della madre, a Briosco, un 34enne di Nibionno (Lecco) accusato di rapina in un supermercato di Cassago, nel Lecchese, ad ottobre dell’anno scorso. A incastrarlo è stata una foto pubblicata nel 2018 su Facebook in cui indossava la stessa felpa - con cappuccio, raffigurante la bandiera della Repubblica Ceca e un boccale di birra - notata sull’autore della rapina, che aveva agito con il volto coperto e armato di un fucile da caccia. La Procura della Repubblica di Lecco ha chiesto il giudizio immediato. Chiuse le indagini il 34enne è stato messo agli arresti domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Merate mentre l’udienza preliminare è fissata per il prossimo 23 settembre.

Secondo quanto ricostruito dall’inchiesta, l’uomo, all’epoca dei fatti disoccupato da sette mesi, una volta entrato nel supermercato avrebbe puntato l’arma contro il cassiere dal quale avrebbe ottenuto circa 700 euro in contanti. Poi, a bordo di una Ford Fiesta con sacchetti di cellophane posizionati a coprire le targhe, si sarebbe allontanato e raggiunta una strada sterrata si sarebbe liberato degli indumenti e del fucile utilizzati durante la rapina.

In quella zona i militari hanno rinvenuto i sacchi di cellophane azzurri verosimilmente utilizzati per coprire le targhe dell’auto, capi di abbigliamento (compresa la felpa con la bandiera Ceca), un paio di scarpe da lavoro e una doppietta da caccia calibro 12, compatibile con la descrizione effettuata dai testimoni oculari. La stessa Fiesta, senza più il cellophane a occultarne le targhe, sarebbe stata filmata dal sistema di videosorveglianza di Bulciago.

© RIPRODUZIONE RISERVATA