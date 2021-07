Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Studentessa arrestata in Marocco, Capitanio (Lega): «Serve intervento immediato e risolutivo» Massimiliano Capitanio, deputato della Lega, interviene sul caso della studentessa italo-marocchina nata a Vimercate e cresciuta in Brianza che si trova detenuta in Marocco con l’accusa di vilipendio della religione. In arrivo una interrogazione urgente alla Camera.

Chiede un intervento rapido per un episodio che definisce “sconcertante”. L’onorevole brianzolo Massimiliano Capitanio, deputato della Lega, interviene sul caso della studentessa italo-marocchina nata a Vimercate e cresciuta in Brianza che si trova detenuta in Marocco con l’accusa di vilipendio della religione.

“Le notizie che giungono dal Marocco sono di una gravità inaudita e impongono un intervento immediato e risolutivo. Dopo il tragico caso di Saman, ci troviamo di fronte a un altro episodio che, se confermato, dimostra l’incompatibilità dell’estremismo islamico con la nostra democrazia. Se il motivo dell’arresto in Marocco della studentessa italo-marocchina di 23 anni fosse davvero l’aver fatto una battuta su un versetto del Corano, le autorità italiane dovrebbero intervenire immediatamente e far sentire la propria voce. Oggi stesso contatterò l’ambasciatore italiano in Marocco per avere maggiori dettagli e presenterò una interrogazione urgente alla Camera perché i contorni di questa vicenda appaiono sconcertanti e inaccettabili”, dice Capitanio.

La ragazza, 23 anno, è stata condannata a tre anni e mezzo di carcere c on l’accusa di aver offeso l’Islam in un post sul Corano pubblicato su facebook nel 2019.

