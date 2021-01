Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Pozzoni Carlo)

Olindo e Rosa Bazzi (Foto by Pozzoni Carlo)

Strage di Erba, insulti social a Carlo Castagna e ai figli: due seregnesi a processo Le due donne, di 41 e 75 anni, accusate di diffamazione, figurano come commentatrici di una pagina facebook “Olindo Romano e Rosa Bazzi innocenti” che ha insinuato responsabilità familiari per la strage del 2006.

Gli strascichi della “strage di Erba” non hanno mai fine. Ci sono anche due donne di Seregno di 41 e 75 anni tra le tredici persone residenti un po’ in tutta la Penisola citate a giudizio per diffamazione nei confronti dell’onore e della memoria di Carlo Castagna, morto nel 2018, papà di Raffaella e nonno del piccolo Youssef Marzouk, uccisi con altre due persone da Olindo Romano e Rosa Bazzi (entrambi condannati all’ergastolo) l’11 dicembre del 2006. I tredici sono anche accusati di aver insultato i figli di Carlo Castagna, Pietro e Beppe.

Per farlo, secondo il Tribunale di Como, l’amministratrice e dodici commentatori avrebbero utilizzato una pagina Facebook, “Olindo Romano e Rosa Bazzi innocenti”. Tutto è partito da un esposto dei figli di Castagna dopo che il gruppo avrebbe insinuato che i due sarebbero stati i veri colpevoli della strage e il padre avrebbe perdonato i coniugi Romano perché consapevole della responsabilità dei figli.

