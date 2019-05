Strade colabrodo a Monza: la mega buca di viale Regina Margherita Strade colabrodo in molte città e paesi della Brianza e Monza non è da meno: molti lettori hanno segnalato la profonda buca che interessa una carreggiata di viale Regina Margherita, molto pericolosa per i motociclisti e potenzialmente dannosa per gli ammortizzatori delle auto.

Strade colabrodo in molte città e paesi della Brianza e Monza non è da meno: molti lettori hanno segnalato la profonda buca che interessa una carreggiata di viale Regina Margherita, molto pericolosa per i motociclisti e potenzialmente dannosa per gli ammortizzatori delle auto. Con la pioggia di questi giorni la voragine si sta ulteriormente ingrandendo e sta diventando più profonda. Non si tratta dell’unico caso ma è uno dei più eclatanti. Un’altra buca simile è comparsa nei giorni scorsi anche in via Zanzi, nei pressi di piazza Citterio.

Un primo piano della buca

