Stop all’auto sospetta in tangenziale Est: tre arresti e sequestro di droga per un valore di 250mila euro I carabinieri di Arcore e della Radiomobile di Monza hanno arrestato tre persone per detenzione di droga ai fini di spaccio e sequestrato sei chili di droga per un valore di 250mila euro. Tutto è partito dal controllo di un’auto sospetta sulla tangenziale Est, all’altezza di Usmate Velate.

Dal controllo di un’auto sospetta sulla tangenziale Est sono arrivati ad arrestare tre persone e a sequestrare sei chili di droga nascosta. I carabinieri della Stazione di Arcore e della Sezione Radiomobile della compagnia di Monza hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio tre uomini, tutti cittadini albanesi con precedenti, di 30, 31 e 36 anni residenti tra la Brianza, la Bergamasca e Lecco.

Arcore carabinieri arresti droga Brianza, Bergamo, Lecchese

Nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre i militari hanno fermato una Volkswagen Polo sospetta lungo la tangenziale Est, nei pressi dell’uscita e in direzione di Usmate Velate. A bordo un trentenne albanese residente ad Arcore e con precedenti per droga e tre panetti di eroina per un totale di 1,8 chili nascosti all’interno di una intercapedine del sedile passeggero.

I controlli sono poi proseguiti ad Arcore nell’abitazione dell’uomo dove, insieme ad altra droga, i carabinieri hanno trovato anche i due complici, anche loro finiti in manette. Un appartamento che all’apparenza si presentava normale. In realtà, il fiuto del pastore tedesco Harry del nucleo carabinieri cinofili di Casatenovo, chiamato sul posto a supporto, ha permesso di trovare uattro sacchetti contenenti 4,2 chili di eroina e circa trecento grammi di marijuana dietro a una parete di cartongesso.

Insieme al trentenne sono stati quindi arrestati anche un cittadino albanese di 31 anni, residente a Robbiate e un connazionale 36enne residente a Sorisole, in provincia di Bergamo.

Anche l’abitazione bergamasca è stata perquisita dai militari brianzoli che hanno trovato materiale per il confezionamento delle dosi di droga, un bilancino di precisione e altri 8 grammi di marijuana. I tre arrestati si trovano ora in carcere a Monza mentre la droga, per un totale di 6 chili complessivi di eroina che se immessa sul mercato avrebbe fruttato più di 250 mila euro, è stata sequestrata.

