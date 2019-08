Statale 36: un 41enne centra la cuspide dell’uscita Nova-Muggiò e viene sbalzato dalla moto Incidente e lunghe code nel pomeriggio di venerdì 30 agosto in direzione sud. Sul posto la polizia stradale, un’ambulanza e una automedica. Il ferito è un motociclista di 41 anni.

Incidente nel pomeriggio di venerdì 30 agosto lungo la Statale 36 Valassina in direzione sud, all’altezza dell’uscita Nova Milanese-Muggiò. Per cause al vaglio della polizia stradale un centauro ha perso il controllo della moto, finendo contro la cuspide dell’uscita, ed è stato sbalzato sull’asfalto. Rimasto ferito, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto si sono portate un’ambulanza e un’automedica . Lungo la carreggiata si sono formate lunghe code e l’uscita in direzione della stazione di servizio è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Code sulla 36 dopo l’incidente

(Foto by Edoardo Terraneo)

