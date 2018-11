Statale 36: tunnel di Monza a corsie ridotte per caduta di intonaco, code in Valassina per Milano Automobilisti in coda: corsia di sorpasso chiusa in mattinata nel tunnel di Monza, sulla Statale 36 in direzione Milano, in seguito alla caduta di calcinacci sulla sede stradale.

Corsia di sorpasso chiusa in mattinata nel tunnel di Monza, sulla Statale 36 in direzione Milano, in seguito alla caduta di calcinacci sulla sede stradale. Sul posto dalle 9.30 di giovedì 15 novembre sono intervenuti la polizia stradale di Seregno e Anas per verificare la sicurezza della struttura. Si è trattato di un distacco di intonaco.

Le operazioni hanno richiesto la chiusura temporanea della galleria e poi la riduzione delle corsie. Si sono formate lunghe code che, alle 11.30, si allungavano ancora fino a Seregno.

