Statale 36, tamponamento e ribaltamento all’altezza di Seregno: code fino a Monza Due incidenti in una manciata di minuti, uno con un ribaltamento, hanno provocato lunghe code sulla Statale 36 in direzione nord nel primo pomeriggio di venerdì 31 gennaio. È successo all’altezza di Seregno.

Due incidenti in una manciata di minuti a poche centinaia di metri l’uno dall’altro hanno provocato lunghe code sulla Statale 36 in direzione nord nel primo pomeriggio di venerdì 31 gennaio. Tutto è successo poco dopo le 13 nel tratto tra Cascina Aliprandi e Seregno. Nel primo incidente è stata soccorsa una donna di 50 anni che era al volante di un’auto coinvolta in un tamponamento con un furgone. È stata accompagnata in condizioni non gravi all’ospedale di Monza.

(Foto by Edoardo Terraneo)

Rapidamente sulla superstrada si è formata la prima coda e forse proprio a causa del rallentamento c’è stato un contatto tra due auto, finito col ribaltamento di Fiat 500 con a bordo due 23enni. La ragazza al volante è stata estratta dall’abitacolo e trasportata in codice giallo al San Gerardo. Sul posto anche i vigili del fuoco di Desio. Entrambi gli incidenti sono stati rilevati dalla polizia stradale di Monza.

Nel tempo dei soccorsi e della rimozione dei veicoli si sono formate code fino a Monza.

(Foto by Edoardo Terraneo)

