Statale 36: incidente tra moto e auto a Briosco, code verso Lecco Code sulla Statale 36 in direzione Lecco nel primo pomeriggio di domenica 27 marzo per le conseguenze di un incidente all’altezza di Briosco che ha coinvolto una motocicletta e un’auto.

Code sulla Statale 36 in direzione Lecco nel primo pomeriggio di domenica 27 marzo per le conseguenze di un incidente che ha coinvolto una motocicletta e un’auto. All’altezza dell’uscita per Briosco sulla rampa per Lecco, la moto condotta da un uomo di 22 anni per cause da chiarire è andata contro un’auto colpendola nella parte posteriore destra. È successo intorno alle 14.30.

Il motociclista è stato sbalzato ed è finito a terra, i soccorsi sono stati allertati in codice giallo ma le sue condizioni sono apparse poi meno preoccupanti ed è stato accompagnato in codice verde all’ospedale.

Sul posto la polizia stradale che ha chiuso una corsia per permettere l’intervento dell’ambulanza da Giussano e la rimozione dei veicoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA