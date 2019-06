Statale 36, incidente per un malore all’altezza di Briosco: grave un uomo, Valassina interrotta verso Milano C’è un malore all’origine di un incidente che nel primo pomeriggio di martedì 18 giugno ha costretto alla chiusura della Statale 36 in direzione Milano. Traffico interrotto fino alle 16.

C’è un malore all’origine di un incidente che nel primo pomeriggio di martedì 18 giugno ha costretto alla chiusura della Statale 36 in direzione Milano. È successo sul curvone di Briosco alle 14.30: un uomo ha perso il controllo dell’auto a causa di un grave malore ed è andato a finire contro il new jersey centrale. Nessuna altra auto è rimasta coinvolta: ma uno pneumatico della vettura incidentata è finita nell’aiuola spartitraffico provocando un incendio. I primi soccorsi sono stati prestati da due automobilisti che hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati un’ambulanza, l’elisoccorso da Milano, la polizia stradale di Seregno e i vigili del fuoco di Seregno e Carate Brianza con l’autopompa.

L’uomo, 77 anni, è stato trasportato in codice rosso al’ospedale di Desio, illeso ma spaventato un 87enne in auto con lui, trasportato in codice verde. Il traffico è stato interrotto per permettere i soccorsi, con uscita obbligatoria ad Arosio e conseguenti code anche sulla viabilità urbana. Il passaggio è ripreso intorno alle 16.

(Foto by Edoardo Terraneo)

(Foto by Edoardo Terraneo)

