Statale 36, incidente in Valassina a Briosco: tamponamento, code verso Lecco

Rallentamenti e code sulla Statale 36 in direzione Lecco per un incidente all’altezza dell’uscita di Briosco nella tarda mattinata di domenica 29 settembre. Si è trattato di un violento tamponamento poco prima delle 12.30 in cui sono rimasti coinvolti anche due bambini di 1 e 5 anni, soccorsi insieme ad altre quattro persone trasportate in codice verde per accertamenti.

Sul posto la Croce Bianca di Giussano e l’automedica (i soccorsi erano stati attivati in codice giallo) e la polizia stradale per effettuare i rilievi e gestire il traffico fino alla rimozione dei mezzi.

