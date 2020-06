Statale 36, incidente con feriti a Desio: due corsie chiuse, code in direzione sud Traffico e code nel tardo pomeriggio di mercoledì sulla Statale 36 in direzione Milano per un incidente all’altezza di Desio tra più veicoli.

Traffico e code nel tardo pomeriggio di mercoledì sulla Statale 36 in direzione Milano per un incidente all’altezza di Desio tra più veicoli. L’allarme ai soccorsi è scattato alle 17.44. Una persona è stata trasportata in ospedale a Monza in condizioni serie: si tratta di un uomo al volante dell’auto che ha perso il controllo in corsia di sorpasso forse per un contatto ed è finita in testacoda contro il new jersey. Tre i veicoli coinvolti. Un altro automobilista trasportato in codice giallo a Desio. Sul posto polizia stradale per ricostruire la dinamica e gestire il traffico e Anas con due squadre.

Due corsie sono rimaste chiuse per il tempo dei soccorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA