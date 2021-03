Statale 36, incidente a Giussano: due persone trasportate in ospedale Traffico e code sulla Statale 36 per un incidente accaduto all’altezza di Giussano in direzione nord intorno alle 14 di venerdì 26 marzo. Due persone trasferite in ospedale a Monza in codice giallo, imposta l’uscita obbligatoria a Giussano.

Traffico e code sulla Statale 36 per un incidente accaduto all’altezza di Giussano in direzione nord intorno alle 14 di venerdì 26 marzo. Due le auto coinvolte in una carambola originata probabilmente da un tamponamento, due le persone trasferite in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza da un’ambulanza della Croce verde lissonese. Si tratta di un uomo e una donna che erano alla guida delle auto che hanno finito la loro corsa in testacoda sulla corsia di sorpasso una e sulla corsia di emergenza con gravi danni l’altra.

Sul posto la polizia stradale, le squadre Anas e i soccorsi. In attesa del ripristino della carreggiata è stata imposta l’uscita obbligatoria a Giussano con ripercussioni anche sulla viabilità locale.

Il traffico si è incolonnato inizialmente fino a Carate Brianza, appensantendo i rallentamenti già presenti per cantieri stradali.

