Statale 36, immissione di Briosco chiusa per incidente in direzione nord: traffico locale in tilt Immissione di Briosco alla Statale 36 in direzione nord chiusa temporaneamente martedì mattina per le conseguenze di un incidente che non ha causato feriti, ma ha congestionato il traffico locale.

L’incidente non ha provocato feriti, ma per la posizione dell’auto ha costretto alla chiusura dell’immissione di Briosco sulla Statale 36 in direzione di Lecco. Mandando il traffico locale in tilt. È successo intorno alle 9 di martedì 14 luglio. L’auto incidentata si è fermata sulla rampa di accesso alla superstrada, necessario l’intervento dei mezzi di soccorso per rimuoverla. Sul posto quattro squadre di Anas e la polizia stradale di Monza.

La chiusura ha congestionato in modo istantaneo il traffico locale con code sulla Novedratese e per il centro di Briosco, sorprendendo soprattutto i mezzi pesanti.

