Statale 36: guasto al camion del corriere, scia di gasolio sull’uscita Seregno San Salvatore Per un guasto meccanico un camion di una ditta di trasporti ha perso una lunga scia di gasolio sull’uscita di Seregno San Salvatore della Statale 36 fino a via Montello. Intervento di vigili del fuoco e squadre Anas.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e le squadre Anas sulla Statale 36 in carreggiata sud all’altezza di Seregno: per un guasto meccanico un camion di una ditta di trasporti ha perso una lunga scia di gasolio, parte sulla superstrada e poi sull’uscita di Seregno San Salvatore fino a via Montello. È successo nel pomeriggio di venerdì 30 aprile: circa 70 litri di carburante lungo 300 metri.

Nessuno è rimasto ferito, ma le operazioni per ripristinare l’asfalto sullo svincolo non si sono rivelate brevi e l’uscita è stata anche parzialmente chiusa, deviando il traffico sul lato sinistro. I vigili del fuoco di Seregno hanno anche recuperato sulla superstrada il componente che staccandosi è andato a colpire il serbatoio danneggiandolo. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale seregnese.

Un carro attrezzi per mezzi pesanti è dovuto intervenire per recuperare il camion guasto. È stato necessario anche l’arrivo di un altro mezzo del corriere per scaricare e ricaricare la merce in consegna.

