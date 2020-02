Statale 36, coinvolta in un incidente con un camion all’altezza di Desio cerca testimoni Una donna è rimasta ferita in modo lieve in un incidente sulla Statale 36 all’altezza di Desio, in direzione sud. È successo lunedì mattina alle 7 e ora cerca testimoni.

Ha passato una giornata in osservazione in ospedale per un trauma cranico. Una volta dimessa ha cercato di fare chiarezza sull’incidente che l’ha vista coinvolta nella mattinata di lunedì 10 febbraio quando, come tutti i giorni, ha imboccato la Valassina per raggiungere il posto di lavoro a Monza. La donna intorno alle 7, sulla Statale 36 all’altezza di Desio in direzione Milano, ha perso il controllo della sua Lancia Y beige quando il rimorchio di un camion che la precedeva l’avrebbe urtata. Sballottata sulla carreggiata, fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli. Il camion ha continuato per la sua strada.

Ma ora cerca qualcuno che abbia assistito all’incidente, abbia informazioni utili e le possa comunicare alle forze dell’ordine informazioni: «Mi è andata bene – ha raccontato – ma non trovo giusto non avere ricevuto alcun tipo di aiuto in quel momento».

Sul posto sono intervenute un’ambulanza che l’ha trasportata in codice verde all’ospedale di Desio e la polizia stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA