Statale 36 chiusa di notte tra Abbadia Lariana e Bellano per manutenzione straordinaria delle gallerie Per alcuni lavori di manutenzione straordinaria delle gallerie, la Statale 36 resterà chiusa di notte, tra lunedì 10 e martedì 11 gennaio, tra gli svincoli di Abbadia Lariana e Bellano, in direzione nord.

Statale 36 chiusa di notte. Anas ha programmato i lavori di manutenzione straordinaria degli apparati e impianti a servizio delle gallerie “Regoledo”, “Fiumelatte”, “Scoglio” e “Luzzeno” tra il km 61,100 ed il km 75,230 nei Comuni di Mandello del Lario, Lierna, Varenna, Perledo, Bellano, lungo la statale 36 “del lago di Como e dello Spluga”. Per mitigare i disagi al traffico e permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza l’intervento verrà svolto in orario notturno, nel dettaglio la statale verrà chiusa al traffico dal km 57,700 al km 75,350, direzione nord lunedì 10 gennaio dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo.

Durante le ore di chiusura il traffico verrà deviato lungo la strada provinciale 72 tra gli svincoli di Abbadia Lariana ( 57,300) allo svincolo di Bellano ( km 75,200).

