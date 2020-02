Statale 36, camion perde il carico: superstrada riaperta in direzione sud - FOTO Statale 36 riaperta dopo le 14 di venerdì in direzione sud dopo l’uscita obbligatoria a Briosco: era stata chiusa a causa di due incidenti ravvicinati.

È stata riaperta dopo le 14 la Statale 36, temporaneamente chiusa in direzione sud con uscita obbligatoria a Briosco dalla tarda mattinata di venerdì 21 febbraio a causa di due incidenti ravvicinati. Anzi, di un incidente che ha causato l’altro. Poco dopo le 11 un camion in frenata, di fronte alla coda che si era allungata a causa di un precedente ribaltamento, ha perso le traversine in cemento che stava trasportato. È successo in corrispondenza delle curve di Briosco. Non si sono registrati feriti, pesanti le conseguenze sul traffico. La superstrada è stata chiusa per permettere il recupero del mezzo e del suo carico.

Statale 36 incidente camion perso carico

(Foto by Edoardo Terraneo)

(Foto by Edoardo Terraneo)

(Foto by Edoardo Terraneo)

(Foto by Edoardo Terraneo)

