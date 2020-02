Statale 36, ribaltamento tra Briosco e Giussano: un ferito, code in direzione sud Un uomo è rimasto ferito nel ribaltamento della sua auto sulla Statale 36 venerdì mattina cinquecento metri circa prima dell’uscita di Verano Brianza in direzione sud.

Ribaltamento sulla Statale 36 venerdì mattina cinquecento metri circa prima dell’uscita di Verano Brianza in direzione sud, nel tratto tra Briosco e Verano Giussano della superstrada. Poco dopo le 10.30, un uomo di 75 anni a bordo di una Yaris è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio. Sul posto oltre all’ambulanza della Croce bianca di Biassono, la polizia stradale e i vigili del fuoco di Carate Brianza. La corsia più lenta è rimasta chiusa per il tempo dei soccorsi e per la messa in sicurezza del tratto di strada. Code si sono allungate fin oltre Capriano. Congestionata la viabilità ordinaria a Giussano e sulla Novedratese.

