Statale 36: caduta da moto poco dopo Briosco, arriva anche l’elisoccorso

Code in Valassina in direzione nord nel pomeriggio di giovedì 27 giugno per un incidente che ha coinvolto una moto e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. È successo all’altezza di Briosco verso Capriano poco dopo le 15. Soccorsi due ragazzi di 25 anni in codice giallo e verde. Sul posto due ambulanze, l’elicottero da Milano, la polizia stradale.

