Statale 36: auto prende fuoco in un incidente stradale sulla Valassina a Desio Tragedia sfiorata sabato sera in Valassina: quattro persone soccorse, un’auto bruciata, traffico ridotto sulla Statale 36 in direzione sud sabato sera è il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 22.30 con conseguenze molto meno gravi del previsto.

Quattro persone soccorse, un’auto bruciata, traffico ridotto sulla Statale 36 in direzione sud sabato sera. È il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 22.30 con conseguenze molto meno gravi del previsto. L’impatto tra due auto all’altezza dell’uscita per Desio ha generato una carambola: un’auto si è fermata contro mano contro lo spartitraffico centrale, l’altra ha imboccato l’uscita e ha preso fuoco. Gli occupanti sono riusciti tutti a scendere dai mezzi e i soccorritori allertati in codice rosso sono poi stati destinati agli ospedali di Monza e Desio in codice giallo e verde. Soccorsi quattro uomini tra i 46 e i 51 anni. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno neutralizzato l’incendio.

