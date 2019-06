Statale 36 Giussano sud auto in fiamme notte sabato 22 giugno (Foto by Edoardo Terraneo)

Statale 36 a Giussano: si tuffa fuori dall’auto in corsa prima che si schianti e prenda e fuoco Ha perso il controllo dell’auto sulla rampa d’uscita di Giussano della Statale 36 ed è riuscito a uscire dall’abitacolo tuffandosi nel prato prima che il mezzo si schiantasse e venisse avvolto completamente dalle fiamme.

È riuscito a uscire dall’abitacolo prima che la sua auto si schiantasse e venisse avvolta completamente dalle fiamme. È salvo ed è stato accompagnato in ospedale a Monza in codice giallo per le ferite e soprattutto per il forte spavento l’uomo di 43 anni che sabato poco prima di mezzanotte era in viaggio sulla Statale 36, sulla rampa dell’uscita di Giussano in direzione sud: ha perso il controllo dell’auto e stava finendo fuori strada. A quel punto è riuscito ad aprire lo sportello e a tuffarsi fuori, finendo nel prato a bordo carreggiata. L’auto poi ha preso fuoco dopo l’impatto.

Sul posto i vigili del fuoco di Carate Brianza e Seregno, la polizia stradale e i carabinieri di Seregno, l’ambulanza della Croce bianca di Giussano e l’automedica di Desio. Chiuso lo svincolo.

