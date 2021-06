“Stare insieme si può” a Bellusco, Comune e associazioni unite per un’estate da non perdere Iniziative per tutti i gusti ed età: spettacoli, passeggiate, mostre, giochi laboratori e cinema, la maggior parte si terrà nel parco di via delle Rimembranze. Si parte con una caccia al tesoro e spettacolo per famiglie.

“Stare insieme si può”: è questo lo slogan scelto per la presentazione del programma degli eventi estivi che si terranno nei prossimi mesi sul territorio di Bellusco. Un calendario molto denso, frutto del lavoro svolto in condivisione tra l’amministrazione comunale e le diverse realtà associative, ricco di iniziative diverse e rivolte a cittadini di ogni età, dai più piccoli ai più grandi.

Il programma è stato presentato ufficialmente sotto la nuova tettoia nel parco delle Rimembranze, alla presenza del sindaco Mauro Colombo, dell’assessore alla cultura Leila Codecasa e alle rappresentanze delle numerose associazioni che hanno collaborato alla realizzazione del calendario: «È simbolico essere in questo luogo perché è proprio stato pensato soprattutto per vivere il paese all’aperto - ha spiegato il sindaco Colombo -. Innanzitutto i complimenti vanno alle associazioni che sono state in grado di programmare così tanti eventi, molto spesso condivisi. Le iniziative sono tante e il programma non la semplice somma di eventi ma è stato costruito con la volontà di fare comunità con iniziative che spesso tendono a coinvolgere direttamente i partecipanti. Un ringraziamento va a tutte le realtà che hanno reso questo possibile e contribuendo a rendere questa estate un tempo di ripartenza, condiviso, di comunità, all’aperto e nel rispetto delle regole».

Tante le iniziative in programma: spettacoli, passeggiate, mostre, giochi laboratori e cinema organizzate talvolta dalle singole associazioni e altre in collaborazione tra due o più realtà. La maggior parte di questi verranno realizzati proprio nel parco di via delle Rimembranze.

Quelle in programma per i prossimi giorni prevedono una Caccia al tesoro, organizzata da Art-u in programma sabato 12 a partire dalle 15. In serata invece la Pro loco organizza lo spettacolo per famiglie “Favole di sabbia gigante”, dalle 21. Ancora la Pro Loco domani dalle 15.30 propone “Torniamo a giocare nel parco” e, in settimana, mercoledì 16, la prima delle passeggiate serali alla scoperta dei luoghi più rappresentativi di Bellusco. Giovedì, dalle 20.45 al Frutteto brinato il Gruppo lettori organizza le letture per bambini di “Storie sotto gli alberi”.

Oltre alle associazioni già citate nel corso dei prossimi mesi saranno organizzati eventi da: Un palcoscenico per ragazzi, Piano locale giovani, Abaco, Teatro dell’Aleph, Associazione San Giuseppe, Tenda della pace, Music Team, Amici di Silvia, Filarmonica Don Giorgio Colombo, Popolo di Brigg.

Nel corso dell’estate si potrà assistere Il calendario completo è a disposizione sui canali web del comune.

