Staffetta virtuale per la tradizionale festa del rifugio Capanna Carate

È confermato l’appuntamento del 4 luglio con la tradizionale festa del rifugio Capanna Carate, organizzata dalla sezione locale del Cai. Come già anticipato, causa Covid, non sarà possibile effettuare la tradizionale staffetta Carate-Campo Moro, ma i Marciacaratesi hanno organizzato una staffetta “virtuale” proponendo ai propri associati di effettuare percorsi cittadini e brianzoli firmando la loro presenza sul testimone che verrà poi portato al rifugio e, come tradizione, benedetto durante la funzione religiosa, in programma alle ore 11. La Santa Messa sarà officiata dal parroco Don Giuseppe Conti. Alla festa saranno presenti, tra gli altri, anche il consigliere Chin Giovanni e il sindaco Luca Veggian, che porterà con sé le bandiere, quella italiana e quella europea, che sventoleranno sul pennone del rifugio per tutta la stagione. L’invito a partecipare alla festa è rivolto a tutti i soci e simpatizzanti che vogliono partecipare e si concluderà con il pranzo presso il rifugio, ora gestito da Alessandro Schenatti e Silvia Cozzi.

