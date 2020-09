Soccorso persona in ss 36 a Giussano. Impegnati 118, polizia stradale e 3 squadre di Vigili del Fuoco (Foto by Edoardo Terraneo)

Spiegamento di forze sulla Statale 36 per soccorrere una donna Spiegamento di forze nella tarda serata di domenica sulla Statale 36 all’altezza di Giussano per il soccorso a una trentenne. Sul posto ambulanza, polizia stradale e vigili del fuoco.

Spiegamento di forze dell’ordine e soccorsi nella tarda serata di domenica sulla Statale 36 all’altezza di Giussano per una trentenne in difficoltà, anche psicologica. Poco prima delle 23 del 6 settembre sulla corsia in direzione sud sono intervenuti la polizia stradale di Monza con due pattuglie, i vigili del fuoco da Carate Brianza e Seregno, l’ambulanza della Croce bianca di Giussano. La ragazza è stata soccorsa subito dai poliziotti che l’hanno tranquillizzata e messa in sicurezza e poi è stata accompagnata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice verde. Per consentire l’intervento la carreggiata è stata chiusa temporaneamente con ripercussioni sul traffico di rientro dal weekend, poi il passaggio è stato riaperto su una corsia.

(Foto by Edoardo Terraneo)

