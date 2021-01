Spara in pizzeria per un video sui social, una denuncia a Besana in Brianza Un ragazzo di 21 anni di Besana in Brianza è stato denunciato: la sera del 31 dicembre è entrato in una pizzeria e ha sparato un colpo di pistola (giocattolo) al soffitto per farsi riprendere in un video da pubblicare sui social.

È entrato in una pizzeria (aperta da decreto per asporto, leggi le regole del dpcm), ha ordinato e ha sparato un colpo di pistola al soffitto prima di scappare di fronte alla reazione dei presenti. Il tutto mentre una seconda persona riprendeva la scena con un telefono cellulare. È successo a Besana in Brianza, nella sera dell’ultimo dell’anno. I fatti sono stati ricostruiti dai carabinieri grazie alle testimonianze e l’uomo è stato identificato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale.

Besana in Brianza pistola pizzeria

Avrebbe voluto pubblicare un video sui social, su Instagram, è stato denunciato. Protagonista della vicenda un ragazzo di 21 anni residente in paese, pregiudicato per reati contro il patrimonio e stupefacenti, denunciato in stato di libertà per il reato di accensione ed esplosioni pericolose.

Alle 20.30 del 31 dicembre era entrato in azione per registrare il suo saluto al 2020, ma se la cassiera della pizzeria è rimasta stordita dal rumore, il pizzaiolo è riuscito a disarmare il ragazzo consegnando poi l’arma, rivelatasi un giocattolo, alle forze dell’ordine che in poche ore hanno chiuso il caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA