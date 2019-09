Sovico, tamponamento con ribaltamento sulla Sp 6: soccorsi anche bambini, traffico in tilt Un violento tamponamento sulla sp 6 Monza-Carate all’altezza di Sovico ha coinvolto sette persone, tra cui cinque bambini di età compresa tra 1 e 9 anni. Pesanti ripercussioni sul traffico martedì pomeriggio.

Sette persone soccorse, due donne e cinque bambini di età compresa tra 1 e 9 anni. È il bilancio di un incidente, per fortuna senza conseguenze gravi, avvenuto sulla sp 6 Monza-Carate all’altezza di Sovico nel pomeriggio di martedì 24 settembre. L’allarme è scattato intorno alle 17.30 in seguito a un violento tamponamento a una rotonda. Per cause che saranno accertate dalle forze dell’ordine - intervenuti polizia locale e carabinieri - una Fiat ha colpito una Peugeot, finendo ribaltata su un fianco sullo spartitraffico. Sul posto due ambulanze e l’automedica in codice giallo soprattutto per la presenza di bambini piccoli. Una donna di 41 anni con i bambini di 3 e 5 anni è stata medicata sul posto, accompagnati al pronto soccorso un’altra 41enne con due bambini di 1 anno e una ragazzina di nove.

Pesanti le ripercussioni sul traffico tra soccorsi, rilievi e rimozione dei veicoli. Lunghe code in direzione nord e anche nella direzione opposta. Ritardi anche per gli autobus rimasti incolonnati nel traffico.

Sovico incidente sulla provinciale Sp 6

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA